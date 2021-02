Tutti ricordiamo la nevicata di San Valentino e se per molti è stata sinonimo di allegria, di atmosfera fiabesca, in questa storia, che sto per raccontarvi e che arriva dagli Usa, la neve è stata la causa della morte di un bambino di 11 anni, Cristian Pavon Pineda.

I fiocchi di neve hanno ricoperto il cortile della sua casa-mobile a Conroe. 70 km a nord di Houston e,meno di 24 ore dopo, la madre 34enne, Maria Elisa, ha ritrovato il figlio, privo di vita, nel suo letto.

L’accaduto

Cristian,probabilmente, è deceduto per ipotermia e, se questa ipotesi fosse confermata, sarebbe trra le più giovani vittime della tempesta artica che si è abbattuta, nei giorni scorsi, in Texas, con milioni di persone rimaste senza acqua e riscaldamenti e 30 morti a causa del freddo e delle esalazioni di gas di auto, utilizzati azzardatamene nei garage per riscaldarsi.

La madre afferma di aver fatto uscire suo figlio per non più di mezzora, facendolo rincasare dopo che i suoi guanti si erano bagnati. Era la prima volta che Cristian vedeva la neve… una magia, dunque, per l’11enne. La donna ha aggiunto di aver fatto alcuni video con i suo smartphone mentre giocava. “È andato tutto bene. Quel giorno era felice. Non era affatto malato”.

Quando alle 14 del giorno dopo, la 34enne lo ha visto ancora dormire, non si è preoccupata più di tanto, sapendo che suo figlio amava stare tra il tepore delle coperte ma, non appena ha provato a scuoterlo, Cristian non dava segni di vita, a differenza del fratellino di 3 anni che gli dormiva accanto. La piccola vittima, nel 2019, aveva coronato il grande sogno di riabbracciare la madre, emigrata negli Usa da Tula (Honduras), dopo un anno di lontannza. Ed è in Honduras che la madre sta facendo di tutto per far seppellire la salma di suo figlio.