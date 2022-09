Ascolta questo articolo

La polizia di Syracuse, nello stato di New York, ha arrestato una delle tre persone che sono sospettate di aver compiuto un brutale doppio omicidio, che probabilmente segnerà psicologicamente un bambino di 5 anni per tutta la vita. Il bimbo sarebbe infatti stato lasciato per diversi giorni solo in casa con i cadaveri dei genitori.

Gli investigatori ritengono che Alexis Sellin, 32 anni, e Jami Crawford, 46 anni, siano stati uccisi da diversi colpi da arma da fuoco il 21 agosto nel loro appartamento, ma i loro resti non sono stati trovati fino al 24 agosto. Il giorno in cui sono stati rinvenuti i cadaveri, nel loro appartamento è stato trovato anche il loro figlio di 5 anni, secondo quanto dichiarato dalla polizia di Syracuse. Il bambino era fisicamente illeso, ma aveva vissuto per tre giorni con i corpi dei suoi genitori.

Il giorno dell’omicidio, la polizia si era presentata nel condominio in cui viveva la famiglia, dopo aver ricevuto una segnalazione per rumori molesti, ma non è chiaro se fossero entrati in qualche appartamento dell’edificio. I corpi sono stati trovati il 24 agosto da un operatore sanitario domiciliare.

Jamel Weston, 46 anni, è stato identificato come un possibile sospetto per il delitto quasi immediatamente dopo la scoperta del del duplice omicidio. Lunedì, Weston è stato arrestato dalla polizia di Syracuse presso il Centro di Giustizia della Contea di Onondaga, dove l’uomo “era detenuto con accuse di stupefacenti non correlate” al delitto, si legge nella dichiarazione delle autorità.

Weston è accusato di omicidio di primo grado e possesso di un’arma, ed al momento non ha nominato un avvocato che lo rappresenti, né ha dato risposte alle accuse. Altri due sospetti, che non sono stati nominati dalla polizia, sono ancora ricercati dalle autorità, mentre ancora non sono state chiarite la cause del delitto.