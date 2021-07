Una storia che arriva da Chattanoga, nello Stato Usa del Tennesee, dove il piccolo Wyatt Gary Gibson, figlio di un poliziotto, è deceduto venerdì scorso dopo aver contratto il virus, assieme alla sua famiglia.

Wyatt, 5 anni, secondo quanto riferito, dopo essere risultato positivo al Covid, ha subito una serie di complicazioni, tra cui un ictus che non gli ha lasciato scampo. Il piccolo è stato ricoverato all’inizio della scorsa settimana peesso l’Erlanger Hospital di Chattanooga, ma le sue condizioni sono drasticamente peggiorate, fino al decesso a inizio weekend.

Il messaggio straziante del papà

Il padre di Wyatt, Wes, ha scritto un lungo e commovente post su Facebook dedicato al figlio, descrivendolo come suo migliore amico e suo aiutante. Non era altro che gioia e felicità, dice, amava la sua mamma, la sua sorella minore con tuttto il cuore, gli piaceva costruire grandi cose, così come cani e cavalli.

Wyatt era pieno d’amore, illuminando la vita di tuttti quelli che lo conoscevano. “Lo so che sei ancora qui con me ma mi manchi terribilmente”, scrive Wes, che ha perso suo figlio, il suo migliore amico. Juan Martinez, collega del papà del bambino, dopo la tragica scomparsa, ha subito detto che non ci sono parole che possono essere pronunciate per alleviare il suo dolore e il dolore della sua famiglia.

La notizia del decesso di Wyatt è giunta all‘epidemiologo Eric Feigl-Ding che su Twitter ha sottolineato l’importanza di proteggere i bambini, che rappresentano il futuro. Oltre a ricoveri e decessi, dice l’epidemiologo, 1 bambino infetto su 12 manifesta sintomi di Long Covid e questo rappresenta un prezzo troppo alto da pagare . Una storia davvero straziante, quella del piccolo, che ha sconvolto l’intera comunità dove la sua famiglia era nota e apprezzata. Un altro piccolo angelo ucciso da un maledetto virus che continua a mietere vittime.