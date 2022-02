Ennesima tragedia provocata dalle armi negli Stati Uniti d’America, dove un bambino di 4 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo di pistola. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, il piccolo Jarion Walker, questo il nome della vittima, ha trovato l’arma incustodita sotto a un sedile dell’auto in cui viaggiava insieme alla madre, i fratellini e due altri adulti. Il dramma è avvenuto quando la vettura si è fermata, in quanto i due adulti seduti sui sedili anteriori desideravano fumare della marijuana.

Jarion ha quindi trovato la pistola. Credendo fsse un giocattolo ha premuto il grilletto e si è sparato un colpo all’altezza della testa. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma per il piccolo non vi è stato purtroppo nulla da fare. Il bimbo è deceduto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi sconvolti della madre e degli altri fratellini.

Pistola era del padre

Da quanto emerso dalle indagini effettuate dalla polizia federale degli Stati Uniti, la pistola era di proprietà del padre della vittima. L’uomo l’avrebbe lasciata ancora carica, e incustodita, all’interno della vettura. Nessuno si aspettava che il piccolo potesse trovare la pistola e sparare addirittura un colpo.

Il dramma è avvenuto nella giornata di sabato scorso. Le indagini sono affidate allo sceriffo della contea di Jefferson, che in una conferenza stampa tenuta nella giornata di lunedì ha confermato che la ferita mortale per cui Jarion è deceduto è stata auto inflitta con un’arma da fuoco. Al momento non ci sono persone arrestate.

Si è trattato di una tragica fatalità per le autorità. Non è escluso che i famigliari del piccolo possano essere indagati per qualche tipologia di reato. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa tragedia avvenuta negli States, e che sconvolto lo stato della Lousiana, dove appunto si trova New Orleans.