Quella che sto per raccontarvi è una tragedia che arriva da Wichita, nello stato americano di Kansas. Qui un bimbo di 3 anni, Abiel Zapata-Valenzuela, nato il 29 agosto 2017 a Garden City, è morto, martedì scorso, in seguito ad una procedura odontoiatrica dal dentista.

Una storia terribile, che ha fatto immediatamente il giro del mondo, anche perchè, al momento, non si conoscono le cause del decesso di questo bimbo dal viso dolce e birbante.

La ricostruzione dell’accaduto

Verso le 8:00 del mattino di martedì, qualcuno ha chiamato il 911, segnalando che un bambino era svenuto durante una procedura odontoiatrica. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi che, intuita la gravità della situazione, hanno trasportato il piccolo al Wesley Medical Center, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Si ritiene che possa aver avuto una reazione ai medicinali utilizzati durante la procedura e, al momento, non è stata aperta nessuna indagine penale sul caso. In queste ore è stata organizzata una raccolta fondi su GoFundMe, per aiutare la famiglia del bambino. Qualsiasi donazione fatta andrà direttamente alla famiglia e sarà utilizzata per aiutare i genitori del piccolo a coprire le spese ingenti che dovranno affrontare in questo momento difficile.

La famiglia del picolo Abiel è molto umile, pertanto si legge: “Qualsiasi aiuto è apprezzato”. Sempre su GoFundMe è riportata la dichiarazione di un uomo che ha voluto dare il suo contributo alla raccolta. Come genitore, scrive, posso assolutamente immaginare il dolore di perdere un figlio. La famiglia ha bisogno di tempo e spazio per metabolizzare il dolore, senza preoccuparsi delle spese finanziarie, in questo delicato periodo che dovranno affrontare. Una morte, quella di Abiel, che lascia grossi punti interrogativi e sulla quale, si spera, venga fatta al più presto luce per stabilire un’effettiva connessione o meno, tra il decesso del bambino e la somministrazione dei farmaci dal dentista.