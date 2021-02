Orrore negli USA. Il corpo di Athian Rivera, un bimbo di 2 anni, è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti di un condominio di Cheyenne, nel Wyoming.

Per questo ritrovamento è stato arrestato un 27enne, Wyatt Lamb, compagno della madre,con l’accusa di omicidio e abusi sul minore . Wyatt Lamb, attualmente in custodia in carcere, ha precedenti penali.

Il messaggio della madre di Athian Rivera

La madre del piccolo, la signora Kassy Orona, appresa la notizia della morte di Athian, ha scritto uno straziante post su Facebook: “Ogni giorno mi sveglio e non riesco ad accettare quello che è successo o il fatto che non potrò più vederti sorridere o correre quando ti inseguirò per gioco”. Un amico della famiglia ha creato una pagina GoFundMe, appresa la tragica notizia del ritrovamento del cadavere del piccolo.

Prima del ritrovamento, la donna aveva sporto denuncia di scomparsa e, nella zona, era immediatamente partita una gara dei residenti per aiutare nelle ricerche, con la speranza di trovare Athian vivo. Nessuno si sarebbe potuto immaginare questo triste epilogo, col ritrovamento del corpicino senza vita del bimbo diversi giorni dopo la sua morte, come hanno accertato i medici che lo hanno analizzato.

Gli esiti dell’autopsia, al momento, non sono stati ancora resi noti. Sarà quest’ultima a sciogliere ogni dubbio sul movente che possa aver spinto l’omicida a compiere tale atroce gesto e sulle modalità con cui Athian è stato ucciso per poi essere buttato nel cassonetto, come un rifiuto. Ad intervenire nelle ricerche del bambino i vigili del fuoco, la polizia e, come suddetto, i residenti della zona. La terribile scoperta ha lasciato sgomenta un’intera comunità che non riesce a capire cosa possa aver spinto Lamb ad uccidere questo bellissimo bambino di soli 2 anni. Il piccolo aveva un fratellino, con il quale si divertiva a giocare e a guardare i cartoni.