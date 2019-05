USA, bimbo di 10 mesi muore in un naufragio, mentre viaggiava su una zattera

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Una zattera per un grande fiume: potrebbe essere il titolo di un libro. Penso che dica molto bene del grande sogno che c'è in ogni persona: vivere nella dignità. Il grande fiume rappresenta le difficoltà che purtroppo spesso s'incontrano, la zattera sono i pochi mezzi che si hanno a disposizione. Ma il partire lo stesso, il tentare tutto per tutto, dice l'audacia nel credere in un sogno. L'incoscienza a volte è necessaria. Nessuno dei nove naufraghi meritava che la zattera si capovolgesse, men che meno il bambino di 10 mesi. Chi lotta per la dignità merita di trovare porte aperte.