Uno show di Netflix ha portato allo straordinario ritrovamento di una bambina americana che la madre rapì nel 2017, e da allora se ne erano perse le tracce. A confermare la notizia è il Centro Nazionale per i bambini scomparsi e violati, che ha rivelato che Kayla Unbehaun, scomparsa quando aveva 9 anni, è stata ritrovata al sicuro nella Carolina del Nord martedì mattina. “Kayla aveva solo 9 anni quando è stata rapita dalla madre Heather Unbehaun, di South Elgin, Illinois, il 5 luglio 2017“, ha affermato l’organizzazione in un tweet.

“Sono felicissimo che Kayla sia a casa al sicuro“, ha dichiarato il padre della giovane, Ryan Iserka, in una dichiarazione, condivisa tramite l’organizzazione, ringraziando tutte le persone che negli anni si sono occupate del caso della figlia. “Chiediamo privacy mentre iniziamo a conoscerci di nuovo e navigare in questo nuovo inizio“.

Kayla è stata trovata dopo che il proprietario di negozio ad Asheville ha incredibilmente riconosciuto la ragazza, ormai adolescente, da un episodio dello show “Unsolved Mysteries” di Netflix pubblicato lo scorso novembre. Uno degli episodi dell’ultima stagione era proprio incentrato sulla storia della bambina rapita.

Il proprietario del negozio, facente parte della catena di seconda mano “Plato’s Closet”, ha prontamente chiamato la polizia, che ha poi arrestato la madre della ragazza. La donna è accusata di sottrazione di minori, sed è stata rilasciata su cauzione martedì. Non è immediatamente chiaro se abbia presentato una dichiarazione o assunto un avvocato.

Kayla è stata dichiarata scomparsa nell’estate del 2017 quando sua madre Heather, che non aveva diritto alla custodia della figlia, l’ha portata in campeggio per festeggiare il 4 luglio senza fare ritorno dopo il viaggio, quando Ryan avrebbe dovuto andare a prendere sua figlia a casa della donna a Wheaton, nell’Illinois. Tutti i profili social di Heather erano stati cancellati, ed il suo telefono non è mai stato più acceso.