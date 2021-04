USA, bambino ucciso da un colpo di pistola durante una festa di compleanno

Tragedia a Miami, in Florida, dove un bambino di tre anni è stato ucciso da un colpo di pistola. La vittima, Elijah LaFrance, stava partecipando ad una festa di compleanno con altre persone, quando all’improvviso qualcuno ha fatto irruzione nel luogo in cui si stava svolgendo l’evento sparando alcuni colpi d’arma da fuoco.

In quei concitati istanti anche una ragazza di 21 anni, le cui generalità non sono state diffuse, è rimasta seriamente ferita. La giovane è stata trasportata in ospedale dove si trova in condizioni stabili. Secondo quanto riferisce la Polizia il delitto si è verificato nella giornata di sabato 24 aprile intorno alle 20:00 della sera.

Quando i presenti hanno notato il piccolo a terra e colpito dal proiettile hanno immediatamente allertato la centrale operativa del numero unico delle emergenze 911. L’ambulanza richiesta è arrivata in pochi minuti, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Elijah, che è deceduto poco dopo essere trasportato in ospedale. Sgomento e sconcerto si è creato tra i presenti, mentre il soggetto che ha fatto fuoco è attualmente ricercato dalle autorità. Lo stesso è infatti fuggito facendo perdere le sue tracce.

L’episodio in un residence

I media internazionali riferiscono che il dramma si è verificato nell’appartamento di un residence. Non sono noti i motivi per cui il soggetto in questione ha deciso di agire in questa maniera. Come già detto, la Polizia di Miami sta ancora ricercando l’autore dell’azione criminosa, e non è escluso che a già nelle prossime ore possa essere fermato.

La notizia di quanto accaduto nella città della Florida ha fatto subito il giro del Paese, destando l’apprensione degli abitanti. Le autorità hanno invitato la popolazione a collaborare con le istituzioni, affinché l’autore del crimine possa essere acciuffato in breve tempo. Chi sa qualcosa è invitato a contattare il Dipartimento della Polizia di Miami.

Non è il primo episodio del genere che si verifica negli States in queste settimane. Negli ultimi mesi sono stati molti gli omicidi e le sparatorie avvenute in vari stati federati statunitensi, e le autorità nazionali sono sempre molto attente a contrastare il fenomeno dilagante della violenza. Sul caso in questione si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi.