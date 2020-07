Usa: bambino di 5 anni fermato alla guida di un suv. Voleva andare a comprare una Lamborghini

I bambini si sa, sono da sempre mossi dal desiderio di esplorare e di conoscere le cose. Senza badare alle reali conseguenze delle loro azioni, i bambini hanno la bellezza dell’ingenuità, di voler raggiungere ad ogni costo un obiettivo, grande o piccolo che sia, non fa differenza, con ogni mezzo, e questo li rende spesse volte vulnerabili alle avversità esterne.

Come in questo caso, accaduto qualche giorno fa in California, USA, dove un bambino di appena cinque anni, ruba la macchina dei suoi genitori, un suv di grossa cilindrata, motivato da un desiderio che ha dello straordinario: Comprare l’auto dei suoi sogni, una Lamborghini nuova di zecca. La storia ha da subito fatto il giro del mondo, grazie anche alla simpatica conversazione avuta da un poliziotto con il bambino, registrata dalle telecamere della pattuglia.

Era una mattina come tante, racconta il poliziotto di servizio, quando vedono un suv con andamento regolare, percorrere l’interstatale 15, arteria stradale notoriamente molto trafficata. La cosa che ha fatto insospettire i poliziotti era che non riuscivano a vedere il guidatore dell’auto, pensando inizialmente si trattasse di un disabile.

Una volta riusciti a far fermare l’auto, avvicinatosi al finestrino, notano con grande sorpresa che alla guida c’era un bambino, che a stento riusciva a superare l’altezza del volante dell’auto, stando in piedi. Il poliziotto gli chiede come si chiamasse e soprattutto quanti anni avesse, e il bambino, con fare spigliato, risponde di avere 5 anni.

In seguito il ragazzino ha spiegato che era diretto in California per comprare l’auto dei suoi sogni, una Lamborghini da 200 mila dollari, tanto che in tasca il bambino aveva anche 3 dollari in tasca. I poliziotti hanno poi portato il bambino a casa, dai suoi genitori, ma i poliziotti non hanno potuto esimersi dal segnalare il caso alla procura, iniziando un provvedimento disciplinare nei confronti dei genitori che hanno lasciato il bambino incustodito.