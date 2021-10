USA: bambino di 3 anni disperso ritrovato dopo 4 giorni. "È la prova che i miracoli esistono"

Quando ormai le speranze per il ritrovamento del piccolo Christopher Ramirez, bambino di soli 3 anni disperso da 4 giorni, si stavano spengendo ogni giorno sempre più senza che nessuna sua traccia fosse scovata, improvvisamente domenica pomeriggio è arrivato il miracolo in cui molti speravano.

Il bambino è stato rintracciato in un bosco ed è finalmente tornato tra le braccia della madre disperata, in una riunione che ha lasciato in lacrime i due e commosso tutti i presenti. L’intera vicenda ha avuto luogo in Texas, dove il bambino stava rincorrendo il cane dei vicini di casa lo scorso mercoledì dopo essere rientrato a casa con la sua famiglia.

Mentre la mamma e la nonna stavano scaricando la macchina, il bambino si è allontanato in pochi istanti, e nonostante la madre si fosse accorta della sua scomparsa dopo pochissimi minuti, di Christopher non c’era già più traccia. Da giorni la polizia brancolava nel buio sulla sua scomparsa, arrivando a confermare durante una conferenza stampa che non avevano alcuna pista da seguire e temendo il peggio per le sorti del piccolo.

Christopher è stato rintracciato a circa cinque miglia dalla sua abitazione, secondo quanto confermato dallo Sceriffo della Contea di Grimes Don Sowell. “Sta bevendo molta acqua, ma sta bene. È vivo, ride, è in buone condizioni“, ha confermato alla stampa, mentre il piccolo è stato trasportato in un vicino ospedale per i controlli del caso. Non è chiaro come il bambino sia sopravvissuto da solo nei boschi per quattro giorni.

“Non avevamo alcun indizio, stavamo andando avanti con preghiere, battute di ricerca in auto e straordinari, e ad essere onesti non avevamo altro“, ha detto lo Sceriffo durante la conferenza stampa durante ha quale ha annunciato il ritrovamento del bambino, ammettendo che era solo la fede nel Signore a mandarlo avanti. “Se non credete nei miracoli o non credete in Dio, questo è un ottimo esempio che i miracoli esistono per davvero“, ha commentato.