USA: bambina di 8 anni cade dal sesto piano scappando da un incendio: è grave

Una bambina di soli 8 anni è ancora viva, ma in gravi condizioni dopo una caduta dal sesto piano.

La vicenda si è svolta nella città di New York, dove mercoledì nel tardo pomeriggio la bambina ha dovuto lanciarsi dal terrazzo per sfuggire ad un incendio. Il fuoco ha iniziato a propagarsi intorno alle sei di sera in un palazzo residenziale del Bronx sulla East 169th Street, dando vita ad un incendio talmente imponente che ci sono voluti circa 100 vigili del fuoco per domarlo.

La bambina è saltata da un terrazzo al sesto piano per sfuggire alle fiamme, facendo un volo di più di 18 metri. Immediatamente soccorsa, la piccola è rimasta in stato di coscienza è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Harlem. La vicina di casa Linda Kemp ed altri abitanti del palazzo hanno cercato di fare restare calma la bambina dopo la caduta,con la Kemp che ha raccontato in seguito: “Si tratta di una bambina che conosco da quando era nel pancione di sua mamma, siamo andati da lei e l’abbiamo tenuta sdraiata per non farle muovere il collo e le altre parti. Mi sono accorta che entrambe le sue gambe erano rotte.”

Il vice comandante del dipartimento dei pompieri della città Anthony Montera ha detto ai media che, in seguito alla caduta, la bambina si è rotta entrambe le gambe, ma nonostante le sue condizioni siano gravi i dottori si aspettano che sopravviva. “Per arrivare a saltare dal sesto piano, deve essere stata terrorizzata. E’ atterrata sulla terra, penso che abbia cercato di mirare lì e di evitare l’asfalto, e fortunatamente ci è riuscita. E’ questo che l’ha salvata“.

Le cause che hanno portato allo sviluppo dell’incendio, nel quale non sono state registrate vittime, sono sotto indagine. Oltre alla bambina, sono risultati feriti un altro abitante del palazzo e sette dei pompieri impiegati per estinguerlo.