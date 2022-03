I bambini vittime di incidenti, mentre stanno andando a scuola, sono sempre di più. Sono bambini che muoiono investiti dai bus o dalle macchine. Un incidente molto simile è accaduto negli Stati Uniti, dove una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata schiacciata e investita da uno scuolabus. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno indagando. Qui cerchiamo di ricostruire quanto successo.

Annaliese Backner è una bambina di 11 anni che viveva a Parachute, in Colorado quando, come tutti i bambini della sua età, nella giornata di giovedì 3 marzo si stava preparando per andare a scuola e prendere il bus che l’avrebbe accompagnata. Peccato che a scuola non sia mai arrivata dal momento che la sua corsa è terminata molto prima.

In base a quanto raccontano le forze dell’ordine, l’11enne stava correndo per prendere il bus, quando è inciampata finendo proprio sotto le ruote dello scuolabus, per cui non c’è stato nulla fare per lei. La morte della bambina di 11enne è stata definita, dalle stesse forze dell’ordine, un incidente.

Attualmente, si attendono ulteriori dettagli dal momento che è in corso l’autopsia per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto, come riporta anche The Sun che se ne sta occupando. La scuola, in un diramato che è stato pubblicato, ricorda, con queste parole, la piccola Annaliese: “Oggi è un giorno triste per il distretto scolastico della contea di Garfield: triste per le nostre scuole, triste per la nostra comunità e triste per le nostre famiglie”.

Nella nota si legge che l’indagine è attualmente in corso e si sta facendo tutto il possibile, collaborando anche con le entità per riuscire a capire in modo chiaro l’esatta dinamica dell’incidente che ha coinvolto in modo tragico questa bambina di 11 anni. Il distretto 16 si sta impegnando per riuscire a chiarire quanto successo.