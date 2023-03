Un’adolescente americana è stata accusata di abusi sui minori, dopo essersi ripresa mentre accendeva una canna e costringeva una bambina a inalare. Protagonista dell’increscioso incidente è la 17enne Naledi Roberts, che è stata arrestata venerdì dall’ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas dopo che gli investigatori hanno scoperto il filmato.

La vicenda ha avuto inizio giovedì 23 marzo, quando la polizia locale ha ricevuto una chiamata per abusi su minori presso una residenza privata nella località di Largo. Naledi ha inizialmente ammesso soltanto di aver fumato marijuana vicino alla vittima, una bambina di un anno. Dopo che gli agenti l’hanno messa davanti ad il filmato, ha ammesso di aver messo la canna in bocca alla vittima. Non è chiaro come gli agenti siano riusciti ad entrare in possesso del filmato incriminante, né se la Roberts abbia pubblicato il video online.

La diciassettenne stava facendo da babysitter ad una bambina di un anno, che è la figlia di una sua amica sedicenne. Nel filmato, che non è stato diffuso ai media, la polizia racconta che si può vedere la Roberts mettere lo spinello acceso nella bocca della bambina, che inala il fumo, come dimostrato dalle le braci che diventano più rosse. Quindi la 17enne lo estrae dalla bocca della vittima e la mette seduta, inalando a sua volta. Dopo il suo arresto si è rifiutata di fornire una spiegazione sul motivo per cui ha messo la droga nella bocca del bambino. La Roberts è stata quindi arrestata con un capo di accusa per reato di abusi sui minori ed è stata trasportata presso il Centro di Valutazione Minorile Pinellas.

Una portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas ha detto che la bambina non sembra aver subito lesioni a lungo termine a causa dell’incidente. Come reato di terzo grado, l’abuso o l’abbandono di minori che non causa danni fisici, deturpazione o disabilità è punibile con un massimo di cinque anni di reclusione e/o multe fino a 5mila dollari.

La 17enne non ha precedenti penali, a parte due violazioni del codice stradale per guida con un permesso per studenti senza una persona di età pari o superiore a 21 anni sul sedile del passeggero, per le quali ha pagato due multe di 166 dollari, una nell’ottobre 2021 e la seconda nel dicembre 2022.