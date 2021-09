Un bruttissimo incidente stradale si è verificato negli scorsi giorni in Florida, precisamente nella località di Palm Harbor, dove un’auto elettrica Tesla ha letterlmente sfondato una abitazione uccidendo sul colpo una signora di 69 anni che abitava lì insieme ai suoi famigliari. Nell’impatto è rimasto ucciso anche un altro passeggero della vettura, mentre il guidatore ha riportato gravi ferite. Il passeggero è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Nell’incidente sono rimasti feriti altri due passeggeri della Tesla. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, pare che al momento del sinistro il pilota automatico della vettura non fosse inserito, per cui a causare l’incidente non sarebbe stato un guasto ma il guidatore stesso. Il conducente avrebbe accelerato nei pressi di un incrocio a T perdendo il controllo, per poi colpire un marciapiede. A quel punto la macchina si è impennata “volando” letteralmente nell’abitazione, che è stata devastata dal violento impatto.

Indagini in corso

La Tesla, una volta giunta all’incrocio, sarebbe andata dritta. Il conducente della vettura stava percorrendo una zona residenziale e, secondo la polizia, avrebbe ignorato completamente il segnale di stop. Sono impressionanti le immagini che sono state diffuse dai media internazionali, che mostrano l’abitazione completamente devastata.

Per motivi di privacy le generalità delle vittime non sono state rese note. I passeggeri della macchina sono stati ricoverati tutti in gravi condizioni, incluso il conducente. Nella casa erano presenti altre persone, che però, fortunatamente, sono rimaste illese. Una delle stanze dell’abitazione è stata completamente distrutta.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca avvenuto negli Stati Uniti. Ogni anno sono decine gli incidenti simili che si verificano in tutto il mondo, e alcune volte questi sinistri sono fatali per chi ne rimane coinvolto. Come già detto, è escluso un problema tecnico all’auto, dato che il pilota automatico non era inserito.