Caleb Wallace era un convinto attivista no-mask e no-vax, tanto da arrivare a fondare una associazione in Texas dal nome “Freedom Defenders“, cioè “I difensori della libertà”, contro le restrizioni imposte per il Covid-19, l’obbligo di indossare mascherine ed i vaccini. L’uomo è morto sabato proprio a causa del Coronavirus.

Il 30enne lascia tre giovani figlie e la moglie incinta del quarto figlio, e la donna ora ha aperto una raccolta fondi per mantenere i figli. Nella pagina GoFund me aperta da Jessica, la vedova di Wallace ha scritto: “Caleb è morto in pace. Vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti”. La donna, una casalinga che dovrebbe partorire il 27 settembre, chiede aiuto per pagare “il mutuo, l’acqua, l’elettricità e ciò che serve per le bambine. Sono troppo incinta per trovare lavoro, e dopo il parto mi serviranno alcune settimane per recuperare“.

L’uomo è rimasto per quasi un mese in terapia intensiva presso Shannon Medical Center a San Angelo in Texas, sedato, intubato e tenuto in vita dai ventilatori, ma nonostante gli sforzi dei medici, la sua situazione era già troppo compromessa quando si è presentato finalmente in ospedale. Quando infatti sono comparsi i primi sintomi di malattia, Caleb ha rifiutato di farsi visitare da un medico.

Jessica ha raccontato che il marito ha ravvisato i primi segni di malattia a luglio, con colpi di tosse così forti che lo lasciavano totalmente senza respiro. Ciononostante, Caleb si è rifiutato di farsi visitare da un medico, perché “Era testardo, non voleva entrare parte delle statistiche facendo un test per il Covid.“

Invece l’uomo ha optato per una cura fai da te trovata su internet e composta da un cocktail di vitamina C, aspirina e ivermectin, un antiparassitario per animali che è stato falsamente consigliato sul web come funzionante contro il Covid. L’associazione della sanità americana ha proprio questo mese emanato un comunicato ufficiale chiedendo agli Americani di smettere di prendere il farmaco antiparassitario: “Non siete un cavallo. Non siete una mucca. Seriamente, smettete“.