Un teenager americano ha affogato il padre alcolizzato nel tentativo di esorcizzare i suoi demoni attraverso un battesimo notturno in uno stagno. La vicenda si è svolta nella notte tra domenica e lunedì nel Massachusetts, dove il 19enne Jack Callahan è adesso accusato per l’omicidio del padre, il 57enne Scott Callahan.

Il giovane ha tentato di battezzare il padre nel Island Creek Pond, secondo quanto confermato dal Vice Procuratore Distrettuale di Plymouth Shanan Buckingham ai media. “Lo ha tenuto sulla schiena nello stagno come se fosse un bambino, ed ha continuato a buttare la sua testa sottacqua per circa sette / otto volte. Quando il padre iniziava a tossire e soffocare, tirava la testa fuori dall’acqua. Quando il padre ha iniziato a lottare, lo ha colpito ed ha rimesso la testa in acqua“.

Il giovane ha continuato fino a che il padre non ha smesso di difendersi e non è rimasto più a galla. Jack ha spiegato nella udienza preliminare che stava battezzando il padre per esorcizzarlo da un demone di nome “Dirty Dan” che lo ha portato all’alcolismo, e che aveva dato una scelta al padre. “L’ho lasciato lì a decidere, o vieni con me in Paradiso, o vai all’Inferno. Penso che abbia scelto l’inferno“.

La vicenda è venuta a galla lunedì mattina, quando la madre del 19enne ha chiamato la polizia a causa del comportamento preoccupante del figlio. L’adolescente è arrivato infatti a casa alle due di notte completamente fradicio e ha detto alla madre che il padre era introvabile, nonostante il fatto che fosse uscito di casa per andare a prenderlo in un bar di Boston.

Scott, che aveva un danno celebrale che comprometteva la sua capacità di prendere decisioni, aveva appena lasciato un centro per il trattamento per l’alcolismo per recarsi in un bar, dove Jack lo ha trovato ubriaco. I due sono saliti su un Uber per tornare a casa, ma la madre di Jack gli ha detto che non voleva il marito a casa.

La macchina gli ha lasciati all’Island Creek Pond vicino al Parco Crocker, dove i due hanno iniziato a litigare e Scott ha colpito Jack. Il giovane racconta di aver perso la testa e di aver iniziato la cerimonia di battesimo fai da te che ha ucciso il padre. Quando la polizia è arrivata alla sua casa, li ha accompagnati al parco dove il corpo dell’uomo è stato trovato sul fondale dello stagno. Il giovane sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica prima del processo.