USA: Amazon darà rifugio ai senzatetto di Seattle

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Venditti - Il problema dei senza tetto non tende a diminuire. In ogni angolo del mondo si vedono intere famiglie costrette a dormire su delle panchine o peggio. Con il freddo che si fa sentire, non mancano le morti sulle strade. Fortunatamente, ancora esistono persone che hanno a cuore queste emergenze. Che si tratti di un'azione per fare pubblicità o meno, l'importante è dare un riparo a persone che non hanno più niente.