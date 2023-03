Sono passati oltre 30 anni da quando una neonata fu trovata morta dentro un sacchetto della spazzatura gettato in un cassonetto in Mississippi nella primavera del 1992. Dopo tre decadi, sono stati finalmente identificati ed arrestati i genitori della bambina, autori del terribile gesto che costò la vita alla piccola.

Inga Johansen Carriere e Andrew Carriere, che oggi sono entrambi 50enni, sono accusati di omicidio di primo grado per la morte della bambina, che fu ritrovata all’interno di un sacco della spazzatura in un cassonetto nella città di Picayune il 17 aprile 1992. Secondo la polizia locale, la causa della morte della neonata fu l’asfissia perinatale dovuta al soffocamento, e nonostante il caso sia stato classificato come omicidio, no fu possibile risalire ai genitori della bambina.

Dopo decenni senza alcuna traccia, il dipartimento di polizia di Picayune e gli investigatori del Mississippi Bureau of Investigations hanno riaperto il caso nell’agosto del 2021. “Con l’aiuto di tecnologie avanzate, i profili del DNA e le impronte digitali sono stati sviluppati dalle prove conservate“, afferma un comunicato stampa della polizia.

“Attraverso mezzi investigativi, i detective sono stati in grado di identificare i genitori della bambina come Andrew Carriere di 50 anni e Inga Johansen Carriere di 50 anni, che vivevano in Louisiana al momento della morte della bambina“. Inga è stata presa in custodia nella sua casa di Avondale il 28 febbraio, mentre Andrew Carriere è stato arrestato il 9 marzo a Galliano.

L’agente della polizia di stato della Louisiana, Kate Stegall, afferma che le autorità pensano che sia lì che il crimine sia avvenuto. “Si ritiene che il vero omicidio sia avvenuto in Louisiana, ed è per questo che abbiamo ottenuto noi i mandati di arresto“, ha spiegato la poliziotta per motivare perché la polizia dello stato è stata coinvolta. “Vivevano in Louisiana e abbiamo tutte le ragioni per credere, con le prove, che il crimine sia avvenuto qui“.

L’arresto porta finalmente ad una chiusura per il caso, e “mostrano anche lo sviluppo dell’elaborazione del DNA, dove siamo adesso e dove siamo arrivati in 30 anni“, afferma la Stegall. “Il fatto che il dipartimento di polizia di Picayune abbia conservato queste prove per così tanto tempo è inaudito. In caso contrario, il caso sarebbe rimasto irrisolto“.