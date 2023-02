Ascolta questo articolo

La polizia americana è alla ricerca di una donna che ha lasciato i suoi due figli, un maschio ed una femmina rispettivamente di tre e 12 anni, da soli nella casa di famiglia per due mesi. La storia arriva dal Texas, dove venerdì è stato emesso un mandato per la madre dei bambini, la 31enne Raven Yates residente a Roman Forest, che è attualmente in fuga.

I due bambini sono stati trovati quando la 12enne ha chiamato il padre, che vive in California, chiedendogli di mandare loro del cibo. L’uomo, preoccupato per i bambini, ha chiamato la polizia il 14 novembre, riferendo agli agenti di non averli visti dal 28 settembre. Il produttore musicale, padre della 12enne, temeva che i bambini fossero rimasti soli in Texas a casa della sua ex, dicendo ai poliziotti che stava ordinando del cibo a domicilio per i bambini quando alcuni parenti gli hanno detto Raven era stata avvistata da sola a Mobile, in Alabama.

La polizia della cittadina, una località che conta circa 1700 abitanti situata a nord-est di Houston, è accorsa presso la residenza segnalata, mentre il padre ha preso un volo per il Texas. Entrando in casa, i poliziotti hanno trovato i bambini vivi, nonostante fossero rimasti rinchiusi in una casa con pochissimo cibo per quasi otto settimane.”La 12enne è stata intraprendente a prendersi cura del fratellino, ma non avrebbe dovuto essere costretta a farlo“, ha commentato la polizia.

La polizia ha aggiunto che i due bambini sono al sicuro con la nonna materna in Alabama. Gli investigatori hanno aggiunto che Raven ha lasciato la casa alla fine di settembre, dopodiché i bambini sono stati lasciati abbandonati a loro stessi. Nessuno dei due era iscritto a scuola. “Niente cibo in casa, tutto era vuoto“, ha detto il capo Stephen Carlisle. “C’erano alcuni fagioli secchi e spezie“.

La Yates, che ha un mandato precedente risalente al 2018 con l’accusa di aver tentato di colpire un uomo con un taglierino, dovrebbe trovarsi ancora a Mobile, secondo quanto riferito dalle autorità. La donna è accusata di due capi di imputazione per aver abbandonato/messo in pericolo un bambino senza l’intenzione di tornare.