USA: 97enne fa incidere la sua ricetta del fudge al cioccolato sulla lapide e diventa virale

Kathryn Andrews è morta a dicembre 2019 alla veneranda età di 97 anni, ma grazie alla sua scelta per la lapide il suo ricordo vivrà per sempre. Nonostante la donna sia morta ormai da più di due anni, questa settimana è diventata virale la foto della sua tomba che riporta nella sua interezza la sua ricetta per il fudge al cioccolato.

Incisa nella lapide della tomba che condivide con il marito Wade nel cimitero di Logan City nello Utah, si può chiaramente leggere a grandi caratteri bianchi su sfondo nero la ricetta presentata come “Il Fudge di Kay”, il nomignolo affettivo con cui la donna veniva chiamata. Sotto le istruzioni, la scritta “Ovunque andasse, portava risata“.

Per realizzare il dolce, vanno fatti sciogliere a bassa temperatura due quadretti di cioccolato con 29 grammi di burro. Poi vanno uniti 235 grammi di latte e portato il tutto ad ebollizione, prima di aggiungere 600 grammi di zucchero, 13 grammi di estratto di vaniglia ed un pizzico di sale. Una volta raggiunta la temperatura di 112 – 116 gradi centigradi, il composto va fatto raffreddare e poi mescolarlo costantemente con un mestolo di legno fino a che non si solidifica. Quindi è pronto per essere mangiato.

In realtà la tomba esiste già da prima della scomparsa della donna. Quando il marito Wade venne a mancare nel 2000, Kay volle scegliere dei simboli speciali che rappresentassero la sua vita da incidere nel lato della lapide che un giorno avrebbe condiviso con lui. Furono i figli a suggerire di pensare a qualcosa da incidere per Kay, e lei scelse di condividere la sua famosa ricetta.

Le foto della tomba erano già presenti sul web da tempo, ma è solo questa settimana che l’immagine è diventata virale ed ha fatto il giro del mondo, e la famiglia della donna è rimasta sorpresa dal livello di interesse generato. “Sapevo che alcune foto della tomba erano su Pinterest da tempo” racconta la nipote Emily, “ma non ci aspettavamo che diventasse virale come successo questa settimana“.

Già prima della sua morte, Kay sapeva che la foto della tomba era finita su internet, e la famiglia sostiene che sarebbe stata felice nel sapere che la sua ricetta ha ora fatto il giro del mondo. “Sarebbe entusiasta di sapere che le persone possono assaggiare la sua ricetta, le piaceva condividere“.