Ascolta questo articolo

Un molestatore sessuale 85enne è stato arrestato con l’accusa di aver proposto ad una donna di comprare sua figlia di 8 anni per 100mila dollari. L’uomo si chiama Hellmuth Kolb, e non è la prima volta che approccia donne sconosciute tentando di offrire denaro per compare le loro figlie.

I fatti sono accaduti il 16 agosto scorso in Florida, dove Lauren Benning stava facendo la spesa in un supermercato di Port Orange. Hellmuth ha prima commentato l’aspetto della figlia della sconosciuta, chiedendone l’età e dicendo che era molto bella e che ballava bene, e che non aveva mai avuto figli anche se avrebbe voluto averne.

All’improvviso la conversazione ha preso una piega shockante, quando l’85enne nel parcheggio del supermercato ha offerto di comprare la bambina. “Mi ha effettivamente rincorsa nel parcheggio, urlando ‘Voglio fare un affare con te. La compro per 100mila dollari’, ero completamente sotto shock“, racconta la Benning.

La donna è riuscita ad allontanarsi con la figlia ed a chiamare la polizia, che era già familiare con Kolb dati i suoi precedenti ed è riuscita a rintracciarlo su una panchina fuori dal negozio. Quando lo hanno interrogato sull’incidente, l’uomo ha riso e detto agli agenti: “Ci piacciono a tutti le bambine“.

Nel 2018 aveva già tentato di comprare una bambina di 8 anni da una sconosciuta, offrendo prima 100mila e poi 200mila dollari. La madre, Tracy Nigh, raccontò che aveva cercato di andarsene, e che Kolb aveva afferrato la figlia bloccandole le braccia e le gambe e le aveva baciato il polso.

L’uomo, originario dell’Austria, fu arrestato e poi rilasciato con la condizionale, a patto che non avvicinasse più bambini. “Dovrebbe essere chiuso in prigione, e non gli dovrebbe essere permesso di stare vicino ad i bambini“, ha commentato la Benning. Ora Kolb è sotto arresto per avere violato i termini della sua libertà condizionale.