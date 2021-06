USA: 41enne vuole il seno più grande al mondo, dopo 39 interventi intende operarsi ancora

Quando Sheyla Hershey era piccola veniva presa in giro per il suo corpo mascolino. Dall’età di 10 anni, i bulli a scuola la deridevano per la sua assenza di curve, una vessazione che le è rimasta dentro fino all’età adulta e l’ha portata a spendere 450mila dollari in chirurgia plastica per cambiare totalmente il suo corpo, con l’intenzione di diventare la donna con il seno più grande al mondo.

La 41enne si è infatti sottoposta a ben 39 interventi di diversa natura, arrivando a portare il suo seno a raggiungere la coppa K. Il percorso della donna, cresciuta a Vitoria in Brasile e ora residente nel quartiere di Brooklyn a New York, l’ha portata a rischiare di morire ben quattro volte in seguito alle operazioni subite.

Adesso Sheyla intende passare alla coppa O grazie a degli espansori di seno impiantati che saranno riempiti di una soluzione salina. Nonostante diversi pareri medici contrari, la donna è intenzionata a proseguire con l’operazione perché preferisce “morire felice con seni grandi piuttosto che essere triste ed infelice“.

Sheyla, che aspira ad avere un corpo come la cantante Dolly Parton, è ricorsa per la prima volta alla chirurgia quando aveva 20 anni per una liposuzione, mentre a 21 anni è arrivata la prima plastica al seno. La donna ha rischiato la vita ben quattro volte nel corso degli anni, due a causa di infezioni in seguito alle operazione e due volte per tentati suicidi dovuti alla sua depressione.

Nel 2009 Sheyla è rimasta incinta, e le fu suggerito di rimuovere le protesi. Una scelta che fece volentieri per sua figlia, ma che dopo la nascita della bambina e la conseguente depressione post partum l’ha portata ad avere nuovamente problemi con il suo aspetto e a tentare il suicidio per la prima volta. Dopo un nuovo intervento al seno e una infezione che l’ha costretta a rimuovere nuovamente le protesi, Sheyla ha nuovamente tentato di togliersi la vita.

Adesso Sheyla ha una coppa K, ma aspira ad una coppa O per entrare nel Guinness dei primati. Il prossimo mese andrà in Colombia per l’intervento da 150mila dollari che le impianterà gli espansori, e successivamente nei prossimi 2 anni saranno riempiti gradualmente con una soluzione salina per ingrandirli.