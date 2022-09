Ascolta questo articolo

Una donna negli Stati Uniti d’America è stata arrestata per tentato rapimento, dopo che ha cercato di rapire una bambina di quattro anni all’interno di un Walmart a San Antonio, nel Texas. La 35enne Jessica Vega avrebbe detto alla madre della piccola: “Solo perché è tua, non significa che non possa prenderla“.

La vicenda è avvenuta lunedì 5 settembre presso un punto vendita Walmart, una nota catena di supermercati americani, in Potranco Road. Una donna di 28 anni stava facendo la spesa insieme alle due figlie minorenni, quando Jessica Vega si è avvicinata al corridoio nella quale le tre si trovavano, ha spinto via la figlia maggiore, che stava spingendo il carrello, ed ha iniziato ad allontanarsi con il carrello mentre la bambina di 4 anni era ancora seduta nell’apposito seggiolino.

Quando la madre ha visto che una sconosciuta si stava allontanando con sua figlia, le ha urlato di fermarsi ed ha poi raggiunto la 35enne, che si è rifiutata di restituire la bambina. Molti testimoni hanno iniziato ad intervenire, notando quello che stava accadendo, tra cui un impiegato del supermercato che si è precipitato per aiutare la madre della bambina.

La donna è riuscita ad afferrare la figlia, mentre la 35enne le diceva che, solo perché era sua figlia, non voleva dire che non potesse prenderla. La Vega è fuggita a piedi non appena si è accorta dell’arrivo della polizia, ma il manager di un altro negozio l’ha riconosciuta, dicendo alla polizia che aveva già provato in passato a fare la stessa cosa nel suo negozio.

La bambina è rimasta illesa nella vicenda, e la madre, palesemente scossa per quanto accaduto, ha lasciato il negozio con entrambe le figlie. Le prove raccolte sono state sufficienti per emettere un mandato di cattura per tentato rapimento, e poche ore dopo la polizia di San Antonio ha rintracciato la Vega e l’ha arrestata. Attualmente è detenuta nella prigione della contea di Bexar con una cauzione di 50mila dollari.