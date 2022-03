Alcune tragedie fanno inorridire, proprio per il modo in cui si sviluppano e per i postumi che lasciano. Negli USA, nel Wisconsin, una 24enne ha ucciso, durante il rapporto sessuale, l’amante per poi ridurlo in tanti pezzetti con il coltello usato per tagliare il pane. La donna, il cui nome è Taylor Schabusiness, è già stata arrestata dalle forze dell’ordine e deve rispondere dell’accusa di omicidio e anche di vilipendio del cadavere.

La macabra scoperta è stata fatta dalla madre del figlio che, durante la notte, si è inciampata nella testa mozzata del figlio gettata in un secchio accanto al materasso ricoperto di sangue dove si è consumato l’atroce delitto. In base a quanto riporta il Daily Mail, sembra che la polizia abbia trovato, in una borsa, altri resti appartenenti al figlio, quali il membro sessuale maschile e anche parte del busto.

Le forze dell’ordine hanno fatto in fretta a risalire alla 24enne dal momento che è stata l’unica a essere avvistata con l’uomo. Gli investigatori hanno deciso anche di perquisire il furgone della giovane 24enne dove hanno anche trovato altre parti del corpo, come le gambe. I due hanno passato insieme tutta la giornata e durante il rapporto sessuale hanno assunto e fumato metanfetamina che ha portato la donna ad agire in questo modo.

La 24enne ha confessato il modus operandi alle forze dell’ordine dicendo che ha strangolato il ragazzo, prima con l’ausilio di una catena e poi soffocato con le sue stesse mani. La donna ha continuato, anche quando ha capito che l’uomo era ormai in fin di vita.

La 24enne, sempre in base alle testimonianze fornite, avrebbe giocato con il corpo del giovane per parecchio tempo dopo la sua morte. Ha usato un coltello del pane per tagliarlo e ridurlo in pezzetti, anche se avrebbe voluto continuare, ma per la stanchezza ha dovuto desistere. Ora si trova in carcere a Brown.