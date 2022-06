Ascolta questo articolo

Orrore negli Stati Uniti, dove una 22enne incinta è stata decapitata dal suo ex ragazzo. Liese Dodd era all’ottavo mese di gravidanza, la prima per la giovane americana, quando sua madre, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la figlia, ha trovato il suo corpo senza vita nel suo appartamento ad Alton, nell’Illinois, giovedì 9 giugno.

La testa della vittima è stata invece in seguito rinvenuta in un cassonetto della spazzatura fuori dal palazzo, in un omicidio che la polizia locale ha definito “abominevole“, commentando: “È stata decapitata da un mostro selvaggio“. Per l’omicidio è stato incriminato il 22enne Deundrea Holloway, ex compagno della vittima con la quale aveva una relazione ad intermittenza negli ultimi due anni, costellata da diverse rotture e riconciliazioni.

Le autorità non hanno confermato se Holloway fosse il padre del figlio, una bambina, che aspettava Liese, ma Heidi Noel, la madre della vittima, ha commentato ai media che non era lui il padre. Liese, che chiamava la nascitura “la mia piccola fagiolina“, avrebbe dovuto partorire il prossimo 27 luglio. “Era una persona luminosa che aveva a cuore tutti. Aveva un grande cuore, faceva qualsiasi cosa per chiunque”, ricorda Heidi. “Aveva frequentato il college e voleva entrare nel campo medico. Sono una infermiera, e stava pensando di seguire le mie orme“.

La famiglia stava organizzando per lei una “baby shower”, le tipiche feste americane per celebrare le donne incinta, a sorpresa per la quale avevano già iniziato ad acquistare regali. Invece la madre si trova adesso a dover organizzare il funerale della figlia e della nipotina. “Avevo già mandato gli inviti per la festa a fine mese, eravamo felici e stavamo raccogliendo le cose che servono quando nasce un bambino“. La donna, preoccupata per la relazione tumultuosa della figlia con il suo ex, era andata nel suo appartamento perché non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Giovedì 16 giugno Deundrea Holloway è stato arrestato per aver rubato una bicicletta a 30 miglia dal luogo del delitto. Non cooperativo e violento, l’uomo era in custodia della polizia quando gli agenti si sono resi conto che era coinvolto nell’omicidio della 22enne. Il sospetto è stato incriminato con di due capi di omicidio di primo grado, due capi di omicidio intenzionale di un bambino non ancora nato, smembramento di un corpo umano, furto di veicolo e occultamento di cadavere. Holloway è tenuto in prigione con una cauzione di due milioni di dollari.