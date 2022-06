Ascolta questo articolo

La polizia sta indagando per la morte misteriosa di tre fratelli, affogati in un lago in Georgia lo scorso 23 giugno. Le vittime sono la 22enne Raven Powell ed i fratelli minori Mason e Sawyer, di rispettivamente 4 e 3 anni, annegati nell’Area Ricreativa Amity Recreation Area del Lago Clarks Hill.

Solo il giorno prima della terribile tragedia, la ventiduenne aveva pubblicato su Snapchat un video che riprendeva i tre mentre giocavano insieme nell’acqua. Rimane un mistero come le vittime siano affogate, specialmente considerando il fatto che, nel video che ritraeva i tre poche ore prima, almeno uno dei due bambini indossava un giubbotto di salvataggio che avrebbe dovuto prevenirne la morte.

Le autorità, che hanno impiegato ore per recuperare i cadaveri dei tre fratelli, stanno indagando sulla vicenda e al momento non hanno escluso che si possa trattare di un omicidio. “Non abbiamo escluso ancora niente a questo punto, speriamo che l’autopsia riesca a fornire maggiori informazioni, così come gli interrogatori ed altre piste investigative che stiamo seguendo”, conferma una fonte del Bureau investigativo della Georgia. Secondo il coroner, i tre sono morti nel pomeriggio dopo le 17:00.

L’ufficio dello sceriffo della Contea di Lincoln ha ricevuto una chiamata giovedì alle 9 di sera segnalando dei possibili annegamenti, dopo che alcuni testimoni hanno scoperto i corpi dei bambini nel lago. Solo alle 11 di sera, grazie all’equipaggiamento a Sonar, sono riusciti a individuare il cadavere della sorella maggiore.

La cugina delle vittime, Hannah Redfern, ha parlato ai giornalisti definendo come “orribile” la scomparsa dei fratelli Powell. “Erano il nostro mondo, significavano tantissimo per noi. È folle come sia accaduto tutto in un attimo, mi fa voler passare la voglia di tornare al lago. I bambini erano sempre felici, non li vedevi mai senza il sorriso sulle labbra, tranne quando erano affamati. Ora sono in pace”.