Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Terribile storia quella avvenuta a Spokane, negli USA, dove un ragazzo ha venduto la sua fidanzata come prostituta ad un'organizzazione di trafficanti sessuali. La reazione del padre è ingiustificabile. Avrebbe potuto rivolgersi alle forze dell'Ordine per far arrestare l'individuo che si è macchiato di questo terribile reato.