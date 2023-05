USA: 19enne spira in un incendio nel giorno del suo matrimonio

Una giovane donna è spirata in seguito alle conseguenze di un incendio che ha avuto luogo in quello che doveva essere il giorno del suo matrimonio. La notizia arriva dagli Stati Uniti d’America, dove la 19enne Paige Ruddy è deceduta mercoledì a causa del rogo nella casa nella quale viveva.

La teenager di Reedsburg, ed il suo fidanzato Logan Mitchell-Carter avevano programmato di dire “lo voglio” martedì 23 maggio davanti a familiari e amici presso il tribunale della contea di Sauk per una cerimonia di matrimonio civile, dopo essersi scambiati i voti privatamente lunedì sera.

Tuttavia, il giorno del matrimonio è partito un incendio nella casa in cui Paige viveva con il suo fidanzato ed i nonni di lui, i proprietari della residenza. La 19enne è riuscita ad uscire dalla casa in fiamme ed è stata ricoverata in ospedale a causa delle inalazioni di fumo. Purtroppo però non ce l’ha fatta, ed è deceduta per una emorragia cerebrale il giorno dopo l’incendio.

L’ufficio del medico legale della contea di Sauk ha dichiarato che, secondo la sua indagine preliminare, la causa della scomparsa di Paige è stata proprio l’inalazione di fumo, che ha fatto entrare il monossido di carbonio in circolo nel corpo della 19enne. La famiglia della giovane lancia un appello ai media, spiegando che ritengono che la casa non avesse rilevatori di fumo funzionanti ed esortando le persone a ricontrollare le proprie case per mantenere proprie famiglie al sicuro.

“Era semplicemente un essere umano prezioso. Non c’era niente in lei che non ti potesse piacere“, ha detto la zia di Paige, la cui famiglia invece di celebrare un matrimonio, sta ora organizzando un funerale. “Era questa presenza di cui non sapevi di aver bisogno nella tua vita, ma l’hai sempre avuta“, ha continuato la donna, di nome Holly. Paige si era appena diplomata alla Reedsburg Area High School nel giugno 2022 e aveva in programma di iscriversi al College questo autunno.