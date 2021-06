USA: 17enne spinge un orso da un muro per salvare i suoi cani

E’ diventato virale su TikTok il video di una teenager che difende i propri cani da un orso spingendolo da un muro. La vicenda si è svolta in California, ed è stata ripresa grazie alla presenza di una videocamera di sorveglianza puntata sulla terrazza sul cui muro di cinta si è arrampicato l’animale.

Nel video, postato martedì dalla TikToker bakedlikepie, si vede un orso che cammina sopra il muro di cinta di una casa di Bradford. Insieme all’animale i suoi cuccioli, che inizialmente camminano tra le zampe della mamma. Nel filmato si vedono poi arrivare i cani di famiglia, di diverse razze e stazze, che abbaiano verso mamma orso vedendola come una minaccia per la loro abitazione.

Immediata la fuga dei cuccioli, mentre l’orsa rimane vicino ai cani e cerca di attaccare prima il più grande, poi uno dei cani di piccola stazza. E’ a questo momento che arriva la ragazza, identificata come una 17enne di nome Hailey, che corre coraggiosamente verso l’animale selvatico per cercare di salvare i propri animali.

La ragazza spinge l’orsa dal muretto, prendendo poi in braccio il suoi cani e facendoli tornare tutti in casa. Mentre l’orsa incolume torna sul muretto e si dirige verso i suoi cuccioli, la ragazza ed i suoi animali tornano al salvo all’interno. Il video è stato postato dalla cucina di Hailey, Stephanie Lopez Villalobos, che ha commentato: “Lei ha mandato il video nella chat di gruppo di famiglia. Sapevo che la gente lo avrebbe trovato pazzesco così l’ho postato, ma non ci aspettavamo questa reazione“.

Il video ha ottenuto 53mila like e quasi 2200 commenti a sole otto ore dalla sua prima pubblicazione su TikTok. “E’ una 17enne follemente coraggiosa“, dice Stephanie sulla giovane cugina. Nei commenti in molti ipotizzano che l’orso stesse solo cercando di proteggere i propri cuccioli dai cani, e si complimentano con la ragazza per l’amore dimostrato verso i propri animali.