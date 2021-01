USA, 16enne uccisa in un albergo di Atlanta: poco prima aveva girato un video su TikTok

Una ragazza di 16 anni, Kalecia Williams, è stata uccisa negli scorsi mesi in una stanza dell’hotel Hyatt Regency di Atlanta, negli Stati Uniti. Secondo quando si apprende dai media locali, la giovane si era esibita poco prima in un balletto da caricare sulla piattaforma social TikTok. Ancora una volta l’app cinese, in pochissimi giorni, finisce al centro della cronaca, anche se questa volta pare che il ruolo giocato dalle immagini caricate sul social sia davvero marginale rispetto a quanto accaduto. La 16enne, infatti, sarebbe stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco da una persona che ancora non è stata identificata. La polizia federale degli Usa teme che possa essere stata ammazzata da un suo coetaneo.

Il video è emerso contestualmente ad una protesta dei famigliari della vittima, che vogliono chiarezza su quanto avvenuto. Il fatto sarebbe avvenuto a dicembre 2020, ma solo in questi giorni è emerso il video che ritrae la ragazza mentre si esibisce nel balletto. Ad un tratto la giovane si trova costretta ad interrompere la performance in quanto qualcuno entra nella sua stanza. Con questa persona la 16enne potrebbe aver avuto un diverbio, al culmine del quale l’aggressore l’ha colpita con un’arma da fuoco.

Le testimonianze

In queste ultime settimane l’autorità giudiziaria statunitense ha proceduto anche ad ascoltare alcuni testimoni che si trovavano nella struttura ricettiva. Secondo quanto emerge dalle indagini, la ragazza doveva partecipare ad una festa di Natale organizzata in una struttura Airbnb, ma per un cambio di programma dell’ultimo minuto si è trovata nell’hotel Hyatt Regency. La ragazza è stata dichiarata deceduta mezz’ora dopo aver registrato il video.

I testimoni affermano che la 16enne venne portata in una lobby dell’albergo da almeno due giovani, forse appunto suoi coetanei. Uno di loro avrebbe avuto con la giovane una colluttazione o un diverbio. Proprio durante l’alterco, avvenuto per motivi che sono al vaglio dell’autorità giudiziaria, sarebbe avvenuto il dramma. I famigliari stanno procedendo a rintracciare altri testimoni oculari, che ancora non sono stati sentiti dagli inquirenti.

In questi giorni anche le forze dell’ordine italiane stanno lavorando alacremente per cercare di fare chiarezza attorno ad alcuni casi di cronaca nera che hanno sconvolto il nostro Paese, e che sarebbero legati direttamente ad alcune “challenge” presenti proprio su TikTok. A partire da quanto successo a Palermo alcuni giorni addietro, dove una bambina di 10 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione dai famigliari. La piccola, di nome Antonella, è stata trovata priva di sensi nel bagno con la cintura di un accapatoio legata attorno al collo e attaccata ad un termosifone. Morì poco dopo in ospedale.