Caccia all’uomo in America, dove un 12enne che stava giocando sullo slittino è stato ucciso da un’auto che è fuggita dalla scena dell’incidente. La terribile vicenda si è svolta presso Broken Arrow in Oklahoma giovedì, e la polizia ha diramato le foto dell’automobile sospetta nella speranza che la popolazione possa fornire informazioni utili per rintracciare il pirata della strada.

Il 12enne stava scendendo con il suo slittino da una proprietà privata sul lato nord della East Albany Street quando è finito sulla strada, secondo quanto confermato dal Dipartimento di Polizia locale. Quando è arrivato sulla carreggiata è stato colpito da un furgone pickup bianco che procedeva verso ovest. Il mezzo non si è fermato dopo aver colpito il minorenne.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi per strada, il 12enne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, dove nonostante gli sforzi del personale sanitario è morto poche ore dopo il suo arrivo. La polizia non ha rilasciato il nome della vittima, in attesa che i genitori possano informare tutti i parenti della tragedia.

Non è chiaro al momento se l’autista si sia accorto o meno di aver colpito il 12enne, circostanza che potrebbe determinare eventuali responsabilità nei suoi confronti. Se è infatti vero che potrebbe essersi trovato il bambino davanti senza avere il tempo di sterzare, se avesse abbandonato la scena dell’incidente consapevole di aver colpito qualcuno potrebbe essere accusato di omissione di soccorso.

“Vogliamo contattare l’autista, è la nostra priorità“, commenta il portavoce della polizia Chris Walker, rilasciando una foto del mezzo che ha investito il 12enne nella speranza che qualcuno fornisca informazioni utili per la sua identificazione. Dopo circa 40 minuti dall’incidente mortale, un altro 12enne è stato investito da una diversa auto poco lontano. Walker ipotizza che i due incidenti molto simili siano dovute al fatto che molte persone si trovavano fuori in slittino, dato che ben 15 centimetri di neve erano caduti nelle ore precedenti.