Una 11enne americana si è salvata da un tentativo di rapimento ed ha prontamente pensato ad aiutare la polizia ad identificare con certezza il suo aspirante rapitore marchiandolo. La storia arriva dalla Florida, dove Alyssa Bonal era ad aspettare l’autobus che l’avrebbe accompagnata a scuola. La madre, che solitamente aspetta l’autobus con lei, era dovuta rientrare velocemente in casa per cambiare il pannolino della figlia più piccola.

Pochi istanti, che sono bastati a Jared Paul Stanga per cercare di approfittare della solitudine della bambina per rapirla. Il 30enne ha minacciato Alyssa con un coltello, l’ha presa per la gola ed ha tentato di trascinarla nel suo furgone, come dimostrato da un video ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un vicino di casa e pubblicato online.

Alyssa è riuscita a prendere a calci le gambe del 30enne facendoli cadere entrambi a terra e a divincolarsi, ma prima di scappare ha pensato al suo telefilm preferito, “Law and Order“, ed ha deciso di lasciare delle prove sul corpo dell’assalitore per farlo identificare. “Sono riuscita a spalmargli lo slime sul braccio e sull’avambraccio“, racconta la bambina ai giornalisti, “perché sapevo che sarebbe stata una prova migliore per aiutare i poliziotti a trovarlo“.

Una intuizione corretta, dato che quando i poliziotti hanno arrestato il 30enne dopo una estensiva caccia all’uomo, aveva ancora il braccio macchiato dallo slime blu fatto in casa con cui la bambina stava giocando mentre aspettava l’autobus. L’uomo è tuttora in carcere con una cauzione di 1,5 milioni di dollari e fronteggia accuse di assalto, tentato rapimento e percosse.

A complimentare l’11enne anche Mariska Hargitay, protagonista di “Law & Order: Special Victims Unit” per 22 stagioni, che ha scritto su Instagram: “Sei una giovane donna coraggiosa, forte ed intelligente. Penso che la squadra di ‘Law and Order’ dovrebbe aggiungere lo slime al loro equipaggiamento!” L’interprete della Detective Olivia Benson ha inoltre sorpreso la Alyssa con una videochiamata durante una intervista.