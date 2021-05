USA, 11enne muore in un incendio: "È corsa nella casa in fiamme per salvare i suoi cuccioli"

Una 11enne americana è morta mercoledì in un incendio che ha colpito la sua abitazione. La giovane si trovava all’esterno dell’edificio, ed è corsa nelle fiamme per cercare di salvare i suoi due cuccioli.

La terribile vicenda si è svolta nella città di Sarasota, in Florida, dove dopo le 5 di pomeriggio sono arrivate molte chiamate ai pompieri per segnalare due case in fiamme. “I testimoni hanno detto di aver visto una giovane donna entrare in una delle case, ed anche se molti passanti hanno cercato di prestare aiuto, la giovane non è mai uscita dalla casa“, ha confermato l’ufficio dello sceriffo della contea in un comunicato.

La giovane donna in questione era in realtà poco più di una bambina, ed è stata identificata come l’11enne Rilee Beisler, una studentessa delle medie che si era trasferita nella casa insieme alla madre appena sei mesi fa. Secondo le testimonianze, Rilee era riuscita a sfuggire dalla casa in fiamme, ma è tornata dentro per cercare di salvare i suoi cuccioli, nonostante i disperati richiami dei presenti.

La sia di Rilee Laura Alden ha commentato al notiziario: “Amava tantissimo gli animali, è per questo che è successo. Stava rientrando nella casa per i cani, li amava tantissimo.” La donna conferma che i vicini hanno tentato fino all’ultimo di trattenerla al salvo senza successo. “Hanno cercato di fermarla, ma Rilee era unica, se voleva fare qualcosa, la faceva. Era testarda“, ricorda con affetto la zia.

Le autorità pensano che Rilee sia morta a causa delle inalazioni di fumo, ed al momento non si pensa che l’incendio abba natura dolosa, anche se le indagini sono tuttora in corso. “Aveva un cuore d’oro“, ricorda Laura. “Amava quei cani, erano cuccioli di sette mesi di pitbull, erano iperattivi e lei li amava tantissimo, erano i suoi bambini. Per noi, Rilee è morta cercando di essere un’eroina, e questo la dice lunga sul tipo di persona che era“.