Uomo nudo rincorre una famiglia di cinghiali: gli hanno rubato il personal computer

Metti una famiglia di cinghiali, madre e due cuccioli; metti un uomo nudo che si rilassa immerso nella natura nei pressi di un lago: a cosa può portare tale connubio? A tanto, davvero tanto. Ebbene la notizia è di quelle curiose, quella che quando la leggi ti strappa più di un sorriso, che credi possa trattarsi di una candid camera e invece è la pura realtà.

L’aneddoto vede protagonista un uomo nudo, il quale mentre si rilassava a Teufelssee, un lago a ovest di Berlino (Germania), divenuto ormai punto di ritrovo dei sempre più numerosi nudisti del Paese, è stato derubato dal cinghiale. L’animale gli ha portato via una borsa gialla contenente all’interno il personale computer e l’uomo ha rincorso il cinghiale e i suoi piccoli, completamente nudo.

La scena si è svolta dinanzi a numerosi turisti, i quali increduli e divertiti hanno immortalato il tutto. Gli scatti sono poi stati pubblicati e, inutile dirlo, hanno subito fatto il giro del web. È stata l’attrice Adele Landauer a postare le foto su Facebook, accompagnate dalla seguente didascalia: “La natura colpisce ancora! Ha dato tutto se stesso! Ho mostrato le foto all’uomo e lui ha riso profondamente e mi ha autorizzato a renderle pubbliche“.

Insomma, il protagonista della vicenda avrebbe riso di gusto e, divertito, ha autorizzato l’attrice a diffondere gli scatti. L’episodio è indubbiamente esilarante ed è subito diventato virale in tutto il mondo. Il cinghiale, con in bocca la borsa gialla del signore, viene rincorso dai suoi cuccioli e dall’uomo. Una scena da sketch comico.

E pensare che i cinghiali sono molto comuni e diffusi in Germania. Difatti lo scorso anno, l’agenzia statistica europea Eurostat ha dichiarato che ci sono circa 150 milioni di suini nell’Ue e che il 40 per cento di essi sarebbe concentrato tutto in Spagna e Germania. Insomma un fatto davvero curioso, le cui immagini hanno ottenuto milioni di like e commenti.