Uomo con Alzheimer dimentica di essere sposato, fa la proposta e celebrano le seconde nozze

Purtroppo, quando ci si ammala di Alzheimer, capita che la mente giochi strani scherzi al punto che non ci si ricorda più di tantissime cose. L’Alzheimer è una forma di demenza che di solito colpisce i soggetti che hanno tra i 30 e i 60 anni. I soggetti dimenticano qualsiasi cosa, compreso anche il giorno del loro matrimonio, proprio come è successo al protagonista di questa storia che si è dichiarato alla moglie e i due hanno celebrato le seconde nozze.

La vicenda che qui vi stiamo per raccontare si svolge ad Andover, in Connecticut dove un uomo di 56 anni, il cui nome è Peter Marshall a cui è stata diagnosticata una forma di Alzheimer precoce non ricorda di essere sposato e crede che la donna al suo fianco sia la sua caregiver. Un uomo che, a causa di questa malattia, ha dimenticato molte cose del suo passato.

Come riporta anche The Washington Post, l’Alzheimer di cui soffre lo ha portato a dimenticare molte cose, tra cui il fatto che sia sposato da 20 anni con quella che lui pensa sia la sua caregiver. La cosa sorprendente è che un paio di mesi fa, mentre stavano guardando un film in cui vi era la scena del matrimonio, lui le ha fatto la proposta chiedendole di sposarla.

Lisa, la moglie, è rimasta spiazzata da quella proposta in quanto sa benissimo che i due sono sposati da parecchio tempo, ma ha capito che si trattava di una dimenticanza della malattia del marito. A quel punto, la donna decide di organizzare le seconde nozze. Lisa viene da un secondo matrimonio che le ha dato due figli.

Sono stati proprio i figli della donna a organizzare il tutto. Sarah che è wedding planner ha organizzato il matrimonio nei minimi dettagli, mentre l’altro figlio, Dan, di professione è fotografo e ha realizzato gli scatti suggestivi di questo giorno importante nella loro vita. Il video delle loro nozze è stato poi pubblicato sui social destando la commozione degli utenti.