Ungheria di Orbàn cambia la Costituzione: solo le coppie etero possono crescere e adottare figli

Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Una modifica della definizione di famiglia che non condivido, quella ungherese di Orban. Per me è giusto che i figli stiano con due genitori, non importa se ambedue dello stesso sesso o meno, che li amino incondizionatamente. Quanto accaduto in Ungheria è frutto di pregiudizi radicati che vanno assolutamente estirpati.