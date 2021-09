Quella che sto per raccontarvi è la storia di Joanna Giannouli, una bella ragazza greca 27enne, la cui vita è cambiata per sempre dopo l’effettuazione di una visita ginecologica dalla quale è uscita con una diagnosi sconvolgente.

Nel corso della stessa, ha fatto una triste scoperta che ha cambiato per sempre la sua vita, invalidandole l’esistenza, dopo aver vissuto i suoi primi 17 anni normalmete, in modo analogo a quello delle altre bambine della sua età.

La diagnosi choc

Joanna, quando è arrivato il periodo dello sviluppo, ha notato che, mentre alle sue coetanee arrivavano le prime mestruazioni, a lei no. Così ha deciso di recarsi da un ginecologo per esporgli questo suo problema, facendo una scoperta terribile: non aveva avuto ancora le mestruazioni perchè nata con una sindrome molto rara che colpisce 1 donna su 5000.

Parliamo della sindrome di Rokitansky. Le donne che ne sono colpite nascono senza utero e senza vagina ma con un organo genitale sviluppato solo all’estero, uguale alle altre, compreso di peli pubici. Fatta quest’incredibile scoperta, è stata travolta dalla disperazione e a peggiorare il suo aspetto psicologico è subentrato il modo in cui è stata trattata nelle sue relazioni, con uomini che l’hanno fatta sentire sbagliata e non accettata.

Così la ragazza ha preso un decisione drastica ma necessaria: quella di sottoporsi ad un’operazione molto dolorosa e pericolosa, che ha ricreato la sua vagina, per poi essere sottoposta ad un secondo delicato intervento per allargare l’entrata della sua vagina, troppo stretta. “Non ho potuto avere una relazione stabile per molti anni. E’ stato estenuante. La malattia mi ha rubato la felicità e mi ha lasciato solo rabbia e vergogna”, ha raccontato al Daily Mail. Oggi ha una relazione stabile e felice, ma il suo sogno più grande resta quello di poter diventare mamma. Nata con una grave malformazione che le ha impedito di avere una regolare vita sessuale, Joanna ha potuto scoprire i “piaceri” del sesso solo a 27 anni.