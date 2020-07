Una telespettatrice segnala gonfiore alla tiroide della giornalista tv: "Prova a fare un controllo"

I telespettatori sono sempre molto attenti a quello che succede in televisione e pronti a segnalare qualsiasi cosa che sia positiva o negativa. In USA, lo sguardo attento di una telespettatrice verso la conduttrice del telegiornale le ha permesso di salvarle la vita riguardo a un problema di salute molto serio. Ecco come sono andati i fatti e cosa è successo nel dettaglio.

Victoria Price è una giornalista statunitense, la quale ha scoperto di avere un cancro alla tiroide grazie alla segnalazione di una telespettatrice che stava seguendo il telegiornale. La telespettatrice, mentre ascoltava le notizie trasmesse da Wfla News, si è resa conto di un rigonfiamento sul collo della giovane giornalista e, in preda alla preoccupazione, le ha inviato immediatamente una mail.

Un messaggio, una mail in cui la invitava a fare dei controlli ed esami approfonditi e specifici della sua tiroide in quanto quel gonfiore le ha ricordato di un nodulo che aveva avuto sul collo per poi scoprire di essere un tumore. La telespettatrice l’ha spronata a prendersi cura di se stessa e di fare attenzione perché avrebbe potuto essere qualcosa di serio e importante.

A quel punto, la reporter ha deciso di ascoltare il consiglio che le è stato dato con attenzione e affetto da parte della telespettatrice recandosi immediatamente da un medico in modo da sottoporsi a una visita per capire a cosa fosse dovuto quel rigonfiamento. Dagli esami, è emerso che il sospetto della telespettatrice si è rivelato esatto.

La giornalista, sul suo social twitter, ha voluto sincerare delle sue condizioni affermando che ha scoperto di avere il cancro grazie alla telespettatrice a cui dedica il seguente twitt e ringraziamento speciale: “Senza il suo aiuto forse non avrei scoperto la malattia in tempo. Il mondo è un posto difficile in questi giorni. Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi. Prendetevi cura l’un l’altro. Vi amo tutti e ci vedremo presto”.

La giornalista ha subito l’operazione per la rimozione del cancro e di altri linfonodi. Ora sembra stare meglio, anche se deve sottoporsi ad altre terapie per il decorso della sua malattia, ma il peggio ora, è soltanto un brutto sogno.