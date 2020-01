Una modella vende foto nude per aiutare l’Australia dagli incendi raccogliendo 500 mila dollari

La situazione dell’Australia ad oggi è molto grave. Come riporta il sito “Tgcom 24”, solamente nel Nuovo Galles del Sud, situato nella parte sud-orientale, sono stati bruciati oltre 4 milioni di ettari, che equivalgono al doppio della Lombardia. A soffrirne di più sono gli animali, poiché all’incirca 480 milioni di mammiferi, uccelli e altri animali, sono morti a causa degli incendi.

Il WWF, l’organizzazione mondiale dedicata alla conservazione della natura, ha dichiarato nelle ultime ore la gravità della situazione in Australia: “A causa del cambiamento climatico, gli incedi diventeranno ancora più frequenti e si teme che intere specie animali e vegetali endemiche dell’Australia, possano andare perdute per sempre. Anche Kangaroo Island, l’isola dei canguri nonché meta molto ambita dai turisti, è stata evacuata per l’emergenza incendi: un altro scrigno di natura divorato dalle fiamme che nessuno potrà più vedere come prima”. I colpevoli sarebbero la siccità e le temperature bollenti, causate dal riscaldamento globale.

L’aiuto della modella e influencer

Kaylen Ward, una bellissima modella e influencer del Texas, ha deciso di inviare una propria foto completamente nuda alle persone che avrebbero dimostrato d’aver donato almeno 10 dollari. Dopo pochi minuti da questo comunicato, la ragazza è stata presa immediatamente d’assalto sul web, con centinaia di persone che hanno dimostrato di aver fatto questo gesto per l’Australia.

Questo gesto di Kaylen Ward è stato un successo, poiché ha raccolto ben 500 mila dollari per la causa australiana. Tuttavia, in queste ore, l’account Instagram della modella è stato bloccato poiché ha violato la linea guida del social network per dei contenuti sessualmente suggestivi.

Numerosi personaggi famosi stanno comunque dando una mano all’Australia. Nick Kyrgios ha annunciato la sua donazione per gli incendi che in questi giorni stanno devastando l’Australia. Il tennista infatti promette 200 dollari per ogni ace siglato, e solamente contro Jan-Lennard Struff ne ha siglati ben 20, donando quindi per il suo paese 4.000 mila dollari.