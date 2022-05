Una medaglia vaticana per la Pace in Ucraina

Ascolta questo articolo

Il 24 febbraio 2022 la Russia dava inizio alla guerra contro l’Ucraina; e tanti Paesi hanno manifestato la vicinanza al popolo con emissioni particoli soprattutto di francobolli, adesso arriva un “omaggio” anche da parte dello Stato Città del Vaticano con la Zecca di Stato che ha previsto un “fuori programma” con l’emissione di una medaglia ufficiale il cui tema è Pace in Ucraina. Così facendo ci si unisce all’appello perché tacciano le armi e si torni al dialogo.

A lavore alla medaglia due artiste, Orietta Rossi e Daniela Longo, che si sono cimentate ciascuna con una faccia della medaglia, raffigurando la prima tre persone in fuga da una città distrutta dalle bombe, tutta la vita in una valigia e un peluche in mano, guidate da una giovane madre che incede verso di noi richiamandoci al dovere dell’accoglienza e della solidarietà; in alto, in latino e cirillico, la scritta PAX – MИP.

Sul dritto, Daniela Longo raffigura una colomba di pace, in basso lo stemma di Papa Francesco e parte della preghiera lui recitata durante l’udienza generale del 16 marzo 2022, un’accorata invocazione di pietà per ogni uomo, che come Cristo soffre per la guerra.

Il costo della medaglia non è certo basso visto che è in vendita dal prossimo 20 maggio a 50 euro ma l’intero ricavato della vendita delle medaglie sarà devoluto al Santo Padre per opere di beneficenza in favore del popolo ucraino.

La medaglia non sarà l’unica uscita numismatica in programma nella giornata, a titolo di informazione citiamo anche le altre coniazioni, la divisionale in Fior di Conio “base” e quella con la moneta bimetallica da 5 euro, quindi la divisionale in due versioni proof, la prima con la moneta da 20 euro in argento e la seconda con la moneta in oro da 50 euro, un 20 euro in rame, una moneta da 25 euro “colorata” dedicata alla Pasqua e la prima coincard del 2022 con una moneta da 0,50 euro.