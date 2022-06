Una donna si sposa con una bambola e resta incinta di lui: "La nostra vita coniugale è meravigliosa"

Ascolta questo articolo

Meirivone Rocha Moraes, una ragazza di 37 anni brasiliana, ha chiuso con la sua vita da nubile mettendosi insieme a una bambola di pezza di nome Marcelo. La curiosa notizia viene riportata addirittura dal sito del “Daily Mirror“.

Proprio a causa della sua vita solitaria è stata la madre a creare la bambola per tenere in compagnia Meirivone, in cui la ragazza ammette di essersene innamorata sin da subito: “Quando mia madre ha creato Marcelo e me lo ha presentato per la prima volta, me ne sono innamorata. È stato amore a prima vista”.

La vita da coppia tra Meirivone e Marcelo

Le cose, in questa “strana” relazione, sembrano andare meglio del previsto. Infatti nelle recente interviste ci ha tenuto a sottolineare che: “È un uomo che ho sempre voluto nella mia vita”. Tra l’altro, dopo essere stati insieme per un po’ di tempo, Meirivone scopre di essere rimasta incinta.

“Marcelo mi ha messo incinta“ ha dichiarato con una certa sicurezza per poi aggiungere ulteriori dettagli: “Non si prendeva cura di se stesso e non usava il preservativo. Mi ha messo incinta. Ho fatto il test: è risultato positivo. Non potevo crederci”. Tra l’altro sui social circola i video mentre Meirivone partorisce una bambola di pezza che ha poi chiamato Marcelinho, ove sul posto sono presenti un medico e l’infermiere, mentre il tutto viene trasmesso in diretta streaming ad un pubblico di circa 200 persone.

Il matrimonio però è avvenuto prima del parto, con la presenza dei suoi familiari, parenti e amici, in cui in totale hanno partecipato all’incirca 250 persone. Le nozze vengono costellate con una luna di miele a Rio De Janeiro, una delle città più grandi del Brasile famosa per le spiagge di Copacabana e Ipanema.

La loro vita matrimoniale, sempre come dichiarato dalla donna, sta andando alla grande: “La vita coniugale con lui è meravigliosa. Non litiga con me e mi capisce. Marcelo è un marito grande e fedele. È un tale uomo e tutte le donne lo invidiano”.