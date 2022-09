Un italiano erede al trono, la notizia lascia a bocca aperta

Ascolta questo articolo

Come è noto in queste ore sta facendo notizia la morte della Regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito e del Commonwealth. La sovrana da tempo pare non stesse molto bene, in questi mesi ha dovuto affrontare anche il Covid-19. Recentemente non aveva presenziato ad alcuni eventi e la sua salute stava peggiorando giorno per giorno, fino a quando nella giornata dell’8 settembre le autorità hanno riferito che i medici erano seriamente preoccupati per la sovrana.

Tutti i figli hanno quindi raggiunto il castello di Balmoral, nell’Aberdeenshire, in Scozia. Poi nello stesso pomeriggio si era vociferato che la sovrana fosse già deceduta, la notizia infine è stata confermata nella primissima serata. Ma in queste ore è arrivata una notizia sensazionale, che ha colpito molto anche il nostro Paese. Vediamo di cosa si tratta.

Un italiano al trono

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, della Royal Family farebbe parte anche Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi. Si tratta del marito della duchessa Beatrice di York, nipote prediletta della Regina deceduta. Classe 1983, Edoardo è un miliardario e immobiliarista di nobili origini.

L’uomo è originario della provincia di Bergamo da una famiglia che possiede un bellissimo palazzo del 1600 al centro del paese. Beatrice, sua moglie, è invece la primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, nona personalità in linea di successione al trono del Regno Unito. La notizia che un italiano sia membro della Royal Family sta facendo il giro del mondo.

Edoardo come detto è di nobili origini e discende dal conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex sciatore professionista che ha partecipato anche alle Olimpiadi. Da quanto si apprende però il titolo nobiliare italiano non è valido in Inghilterra e quest’ultimo appunto non viene riconosciuto dal sistema delle famiglie reali inglesi, tanto che l’uomo nell’anagrafica viene soltanto nominato come “Mr” ovvero “signore”, praticamente come un borghese.