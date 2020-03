Un asteroide sfiorerà la Terra il 29 aprile 2020

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Da noi si dice "anno bisesto anno senza sesto". Un anno che non ha regole. Un anno in cui ci si può aspettare un po' di tutto, anche gli asteroidi. L'universo è immenso e per questo ricco di sorprese. Studiarlo e preparare ciò che sta per succedere nello spazio può essere affascinante, ma anche incutere paura. Scelgo il fascino.