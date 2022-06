UK: tocca un panace gigante, bambina di 4 anni gravemente ustionata

Ascolta questo articolo

In Inghilterra una bambina ha riportato terribili ustioni di secondo grado dopo essere entrata in contatto con un panace gigante a Bolton, un borgo metropolitano della Grande Manchester. La bambina di soli 4 anni stava giocando presso il Parco Longsight nella zona di Harwood quando è entrata in contatto con la pericolosissima pianta.

Dopo aver toccato il panace gigante, noto anche come panace di Mantegazza o di Mantegazzi, ha sviluppato enormi e dolorose vesciche che hanno richiesto un trattamento in ospedale, spingendo la sua scuola ad emettere un urgente allarme per mettere in guardia i genitori di altri bambini dalla pericolosa pianta.

La Hardy Mill Primary School ha dichiarato in un comunicato ufficiale: “Una dei nostri bambini è entrato purtroppo in contatto con questa pianta durante la pausa di metà semestre ed è finita in ospedale con ustioni di secondo grado. Per favore, prestate attenzione a questa pianta nel vostro giardino e quando siete fuori in giro con i vostri bambini“.

La scuola conferma la presenza del panace presso il Parco Longsight, ed invita i genitori a portare i bambini nel parco per mostrare loro che aspetto ha questa pianta, in modo da evitare che possano entrarci in contatto. Descritta come la “pianta più pericolosa” del Regno Unito, il panace può causare irritazione della pelle e gravi problemi di salute, poiché le sue tossine dette furanocumarine penetrano in profondità nel nel nucleo delle cellule epiteliali dell’epidermide, uccidendole.

Una volta toccata provoca gravi infiammazioni della pelle con estese bolle che possono anche lasciare cicatrici permanenti. Se la sua linfa viene in contatto con gli occhi, può causare cecità temporanea o anche permanente. Originaria dell’Eurasia, fu introdotta in Europa, ed in particolare in Inghilterra, nel 19esimo secolo. Nei paesi nei quali è principalmente presente, come Regno Unito, Germania, Belgio, Svizzera e Scandinavia, è oggetto di campagne nazionali di rimozione.