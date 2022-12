UK: sposa un fantasma vittoriano e lamenta: "Ha rovinato la luna di miele ubriacandosi e non paga mai il conto"

Ascolta questo articolo

Una 38enne inglese si è lamentata del marito, dicendo che ha rovinato la loro luna di miele bevendo troppo e che non paga mai niente, in quanto non possiede una carta di credito. Le lamentele potrebbero sembrare estremamente legittime, se lo sposo della cantante Brocarde fosse una persona esistente.

La donna sostiene di aver sposato il fantasma di un soldato vittoriano di nome Ewardo, che avrebbe conosciuto durante una tempesta in una notte in cui non riusciva a dormire. La neo sposa lo ha accusato di aver rovinato la luna di miele presso l’isola Barry in Galles, ubriacandosi e facendole delle advance sulla spiaggia, e si è lamentata che non paga mai il conto, perché “ovviamente non ha una carta di credito“.

La scorsa settimana, la donna ha condiviso su Instagram il video della loro cerimonia nuziale, che la mostra da sola, vestita con un abito nero, davanti al celebrante mentre dice “Lo voglio“, seguito poi da “Anche lui lo vuole“, riferita allo sposo invisibile. L’artista, originaria dell’Oxfordshire, insiste di essere innamorata del fantasma di Ewardo, anche se lo accusa di bere troppo alcool.

La Brocarde ha ammesso che la luna di miele avrebbe dovuto essere “fantastica“, ma è stata invece “rovinata” dal suo imprevedibile amante fantasma, che avrebbe approfittato pesantemente del minibar. “Le bottiglie di liquore sono sempre misteriosamente ritrovate vuote, a parte la bottiglia di gin, ovviamente non è così incline a quello spirito“, ha affermato, aggiungendo che Ewardo ha suggerito di acquistare bottiglie di champagne, sapendo che sarebbe stata lei a dover pagare.

In merito all’episodio in spiaggia, la donna ha raccontato al giornale britannico Daily Star: “Edwardo pensava di essere appassionato e romantico nel farmi cadere a terra per farmi advance nella sabbia, ma stavo cercando di condividere il mio gelato con lui ed è andato ovunque, su tutta la mia faccia, nella mia capelli e ovviamente la sabbia si è attaccata al gelato, quindi sembrava che avessi litigato con un gabbiano gigante“.