UK: spari al London Bridge e paura tra la folla

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - L'articolo riguarda un presunto attentato terroristico nella capitale londinese: temo che con l'arrivo del Natale purtroppo si ripresenti l'incubo degli attentati terroristici, come già precedentemente successo a Londra. Speriamo non si ripresenti più e che le forze dell'ordine agiscano prontamente come oggi, per il bene di tutti i cittadini che hanno reagito senza paura, come in questo caso.