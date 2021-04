UK, sparatoria in un college: due feriti. Arrestato il responsabile

Le sparatorie in college e licei sembrano essere un fatto che accomuna moltissimi paesi: dal nord Europa sino all’America, sono tantissimi coloro che, durante una lezione in aula, vivono attimi di terrore e paura per delle sparatorie. L’ultima è accaduta nel Regno Unito che ha portato a due persone ferite e tantissima paura tra gli studenti. Vediamo in dettaglio cos’è successo e la dinamica di fatti.

Nel pomeriggio di ieri, al Crawley College, nel Sussex, sono stati vissuti momenti di grande terrore e paura per tutti gli studenti a causa di una sparatoria che ha portato all’arresto di un 18enne, responsabile di quanto accaduto. In base a quanto riporta la BBC, il giovane aveva con sé una arma a fuoco e anche un coltello. In seguito alla sparatoria, gli studenti, insieme a tutto il personale della scuola, compreso gli insegnanti, sono usciti scortati dagli agenti intervenuti.

Non si sa bene cosa sia successo e quale sia stato il motivo di questa sparatoria, ma la polizia non ha intenzione di scartare nessuna pista in modo da tenerle tutte al vaglio. Nel frattempo, alcuni degli studenti raccontano gli attimi di paura e terrore, come afferma Oliver McPherson, uno studente del college: “Tutti urlavano e si sentiva dei rumori in lontananza, che noi abbiamo pensato fossero degli spari”.

La polizia ha chiuso qualsiasi strada di accesso al college in modo che non possano esserci altre minacce. In base a quanto si racconta, uno degli insegnanti è stato ferito a una mano dall’aggressore che ha fatto irruzione in aula, con il volto coperto, seminando il panico tra gli studenti. Un altro insegnante è stato ferito da un proiettile a salve della pistola.

Secondo la testimonianza dei vari studenti, l’aggressore indossava occhiali da sole ed era vestito di nero, inoltre “agitava la pistola, puntandola in modo indiscriminato contro tutti, aveva un coltello ed ha ferito qualcuno alla mano prima di sparare”. Secondo altri, urlava e spaventava la gente.