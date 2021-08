Una sparatoria ha provocato sei morti a Plymouth, nel sud dell’Inghilterra, precisamente nella contea del Devon sud-occidentale. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, un uomo ha aperto il fuoco all’impazzata sparando su alcune persone. Purtroppo per cinque di loro non vi è stato nulla da fare. Tre le vittime ci sarebbero anche una signora anziana, una bambina e lo stesso assassino. Non è chiaro che cosa abbia portato questo soggetto ad agire in questa maniera.

Il presunto killer è stato riconosciuto in Jake Davison. Il fatto è stato definito dalla Polizia come un incidente domestico, anche se non è chiaro che tipo di collegamento ci sia tra le vittime e l’assassino. Come già detto in apertura, anche quest’ultimo è stato trovato morto sul luogo della strage. La Polizia del Devon e della Cornovaglia ha riferito che le indagini su quanto accaduto sono tutt’ora in corso, e si sta cercando di capire anche il movente del folle gesto.

Le autorità: “Mantenere la calma”

“Ho parlato con il commissario capo e ho offerto il mio pieno sostegno. Invito tutti a mantenere la calma, a seguire i consigli della polizia e a permettere ai nostri servizi di emergenza di continuare il loro lavoro” – così ha scritto ha twittato Priti Patel, Ministro degli Interni del Regno Unito. La città di Plymouth ha 262.000 abitanti.

Il fatto ha sconvolto l’intera comunità e in breve tempo la notizia si è sparsa in tutto il mondo. Per motivi di privacy le generalità delle vittime non sono state rese note. Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, pare che tutte le persone decedute siano morte proprio a causa dei colpi d’arma da fuoco.

Non è dato sapere ancora con che arma abbia fatto fuoco il killer. Sicuramente nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli sul brutto episodio accaduto in Inghilterra. Le indagini continuano a 360 gradi per cercare di ricostruire esattamente tutte le fasi del dramma. Il sospettato potrà essere interrogato nuovamente nelle prossime ore.