Alcune volte, può capitare di svegliarsi e ritrovarsi con un aspetto diverso. Una donna di 34 anni si è risvegliata un occhio tumefatto e gonfio, per poi fare una scoperta sconvolgente. Il fatto che qui stiamo per raccontare ha luogo a Liverpool, nel Regno Unito, dove Louise Edwards, di 34 anni, si è risvegliata con un occhio gonfio. La scoperta horror è successa lo scorso 22 luglio quando sulla sua palpebra ha notato qualcosa di sconvolgente.

In seguito all’occhio gonfio, ha provato a lenirlo con alcuni medicinali, ma purtroppo non ci sono stati risultati in tal senso. Sono passati poi alcuni giorni nei quali credeva che il gonfiore fosse diminuito, ma in realtà non è stato così, perché la situazione è andata, man mano, peggiorando. Si è recata all’ospedale di Liverpool dove hanno provato a trattarla con alcuni antibiotici.

Neanche a casa, con le medicine e gli antibiotici forniti dallo staff sanitario dell’ospedale, la situazione è migliorata, anzi. La ferita ha cominciato a ingrandirsi ogni giorno di più. A quel punto, su consiglio di un vicino di casa, si è sottoposta a un rimedio casalingo alquanto deleterio. Ha deciso di versarsi sull’occhio dove vi era la ferita dell’acqua bollente e ha immediatamente avvertito “una sensazione di scoppio”.

A Liverpool Echo, ha raccontato la sua esperienza e ha anche sentito “una sorta di parassita con le gambe strisciarle via dalla faccia”. Ha tolto il parassita che si era insinuato sotto la sua pelle e si è recata in ospedale dove lo staff sanitario ha pensato si trattasse di “un film con alieni”. La foto è stata postata sui social dove un utente ha commentato con “Sembra un film horror”.

La donna non ha la minima idea di come sia potuto succedere, anche se lo scorso mese è stata in Turchia e, forse, può essere accaduto in quelle circostanze. Nel frattempo, i medici dell’ospedale la visiteranno per capire cosa sia davvero accaduto nel suo occhio.